8 نصائح لممارسة الرياضة في الأجواء الحارة

1- الممارسة في الهواء الطلق



2- الاهتمام بشرب المياه



3- ارتداء الملابس الرياضية



4- لا تتوقع الكثير من نفسك



5- بلل رأسك



6- ارتدِ قبعة واستخدم واقي الشمس



7- توقف إذا كان نبضك سريعًا



8- تغيير الجدول الزمني الخاص بك



تعد ممارسة الرياضة في ظل الأجواء الحارة أمرًا ليس بسهل، أولئك الذين لديهم شغف بالنشاط البدني لا يحبون الحرارة ولا الرطوبة لأنهم لا يستطيعون الأداء ويشعرون بعدم الراحة أثناء التدريب، بالإضافة إلى ذلك، فإن الجري أو ممارسة الرياضة عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة للغاية يعرضك لخطر الإصابة بالجفاف وضربة الشمس والاضطرابات الأخرى المرتبطة بالحرارة.وأوضح موقع moneymorningpaper أن هناك بعض الأمور لابد من الأخذ بها خلال التمارين في الأجواء الحارة.إذا كان الجو حارًا جدًا فمن الأفضل ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الصباح الباكر، إما في المساء، حتى لو لم تنخفض درجات الحرارة في الأراضي الرطبة كثيرًا، أيضًا من الأفضل عدم ممارسة الرياضة لمن هم بين 10 و16 سنة.إذا ذهبت للجري، فابحث عن الأماكن المظللة (المتنزهات والمسارات والغابات). سوف يعتاد جسمك تدريجيًا على درجة الحرارة الخارجية.عندما يكون الجو حارًا جدًا، من المهم شرب الكثير من الماء، على الأقل 2 لتر يوميًا، حتى لمن لا يمارسون الرياضة، لذلك إذا كنت تمارس رياضة هوائية، فلا غنى عن زجاجة الماء قبل وأثناء وبعد الجهد.لا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب ولكن قم بترطيب جسمك بانتظام أثناء ممارسة الرياضة، لا يستغرق الأمر سوى رشفة أو رشفتين كل 10 دقائق لتحسين مرحلة التعافي، لأن عدم الشرب على الإطلاق يمكن أن يتسبب في تلف مستويات الأنسجة العضلية وبالتالي يكون خطر الإصابة أكبر.من المهم أيضًا معرفة كيفية ارتداء الملابس الرياضية، اختر ملابس واسعة وقابلة للتنفس حتى يبرد جسمك بسهولة أكبر، فملابس الجري الصيفية مصممة خصيصًا للجري عندما يرتفع مقياس الحرارة كثيرًا.يساعد القماش على إخراج العرق والحفاظ على بشرتك جافة.تذكر أن الجري بسرعة كبيرة لا يجعلك تفقد الوزن، يمكنك استخدام برنامج التشغيل للمبتدئين في Melarossa ثم التبديل إلى البرنامج المتوسط.لذلك القاعدة دائمًا لا تفرط في ذلك، ولكن حاول زيادة معدل ضربات قلبك قليلًا لأن هذه هي الطريقة التي يمكنك بها استهلاك الأنسجة الدهنية، التي تسبب العديد من الأمراض مثل السكري والكوليسترول.سواء كنت تلعب التنس أو الكرة الطائرة الشاطئية أو الجري لمدة 30 دقيقة في الحديقة، فمن الواضح أنك في هذه الحرارة تبذل المزيد من الجهد في جسمك.لذلك، لتجنب ضربات الشمس، فمن المستحسن أن تبلل رأسك والجزء العلوي من جسمك من وقت لآخر.القبعة ضرورية لحمايتك من أشعة الشمس ومفيدة لمنع العرق من التساقط على عينيك.كما أنه يطبق واقٍ من الشمس (عامل الحماية 50) على الجلد لمنع حروق الشمس. كما أنها مفيدة جدًا لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وعصابات العرق والنظارات الشمسية ذات العدسات المستقطبة.لا تتردد في طلب المساعدة إذا لم تكن على ما يرام، استمع لردود فعل الجسد، أي. إذا كان لديك دوار، وغثيان، وقشعريرة.توقف بمجرد أن تشعر بأحد هذه الأحاسيس!تحقق من توقعات الطقس، وإذا كان الجو حارًا جدًا، ففكر في ممارسة التمارين في المنزل باستخدام مكيف الهواء أو في صالة الألعاب الرياضية، 30 دقيقة على جهاز المشي دون التعرض للحرارة يمكن أن تكون طريقة رائعة لمتابعة البرنامج الذي حددته بنفسك.يمكنك أيضًا تجربة الرياضات المائية في الصيف: السباحة أو الصالة الرياضية المائية أو الدراجة المائية أو السباحة مع الزعانف الصغيرة.