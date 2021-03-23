تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون محمد إبرهيم «أكسجين» 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.ووجهت النيابة للمتهم تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.