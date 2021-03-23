محافظ الشرقية يكرم منسق إحياء مسار العائلة المقدسة

كرمت محافظة الشرقية، المهندس عادل الجندي، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار، المنسق الوطنى لإحياء مسار العائلة المقدسة.جاء التكريم تزامنًا مع افتتاح موقع تل بسطة بالشرقية إحدى نقاط مسار العائلة المقدسة لما قام به الجندي طوال الفترة من متابعة خطط تنفيذ وتطوير الموقع ليصبح جاهزًا لاستقبال الزائرين.سلم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الجندي شهادة التقدير، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، والأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح.بدوره، أكد الجندى أهمية موقع تل بسطة تأتي لاحتوائه على موقع البئر الذي مرت به العائلة المقدسة والذي يقع وسط منطقة أثرية تحيط بالبئر، لافتّا إلى أن تطوير مواقع مسار العائلة المقدسة لا يشمل فقط تطوير الموقع الأثري، لكن يمتد إلى المحيط العمراني الأشمل الذي يضمن تحسين المناخ السياحي ويوفر الفرصة لدى المجتمع المحلي للتفاعل مع الأنشطة السياحية.