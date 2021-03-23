المبعوث الأممي لليبيا يؤكد إجماع المجتمع الدولي على دعم حكومة الدبيبة

أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إجماع المجتمع الدولي على دعم حكومته لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية والأمنية وحقوق الإنسان والتنمية في البلاد.وأوضحت البعثة الأممية- في بيان أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الثلاثاء- أن كوبيش وصل إلى العاصمة الليبية طرابلس، والتقى الدبيبة وهنأه على تصويت مجلس النواب التاريخي لمنح حكومته الثقة، والاستلام السلس للسلطة من حكومة الوفاق الوطني، وأطلعه على نتائج زياراته للعديد من العواصم الأوروبية والإقليمية، بالإضافة إلى تواصله مع عدد من الأطراف المعنية بالشأن الليبي دوليًّا وإقليميًّا.وأضافت أن كوبيش والدبيبة اتفقا على أهمية وضع احتياجات الناس في صدارة الأولويات، بما في ذلك الاستجابة لجائحة «كورونا»، وتوفير الخدمات الأساسية، كما شددا على الحاجة الملحة لاعتماد الميزانية الوطنية لضمان تقديم الخدمات، وتخصيص الموارد للحكم المحلي وإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل.