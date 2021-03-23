ضبط أدمن صفحة بيع حسابات تطبيقات وهمية على فيسبوك

نجحت مباحث تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية الثلاثاء، في ضبط شخص يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعى لبيع حسابات على تطبيقات إلكترونية احتيالية، لإخفاء وتغيير بيانات المتصل.أكدت التحريات إدارة أحد الأشخاص صفحة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع حسابات على تطبيقات احتيالية وغير مشروعة تستخدم فى إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مستقبل الاتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى تستخدم كوسيلة اتصال غير مشروعة، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون.عقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف المذكور وضبطه وبحوزته 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على ارتكاب الواقعة.بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بغرض الاستفادة ماديًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.