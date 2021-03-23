المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

وتعمل جمهورية مصر العربية جاهدة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح البلاد بعد أن اجتاح العالم في الربع الأول من عام 2020 الماضي، حتى تمكن للمواطن المصري السهولة واليسر في العثور علي معلوماته عن طريق الانترنت بدلا من النزول والذهاب والاياب الى تلك المؤسسات.