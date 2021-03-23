المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:56 م
المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي تصدر محركات البحث العالمي جوجل والسوشيال ميديا بكافة مناصتها المختلفة، وذلك بعد أن أعلنت شركة المصرية للاتصالات WE عن إتاحة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى إلكترونيًا.
وتعمل جمهورية مصر العربية جاهدة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح البلاد بعد أن اجتاح العالم في الربع الأول من عام 2020 الماضي، حتى تمكن للمواطن المصري السهولة واليسر في العثور علي معلوماته عن طريق الانترنت بدلا من النزول والذهاب والاياب الى تلك المؤسسات.
المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي
وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، المصرية للاتصالات.. الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي؛ حيث أعلنت الشركة عن رابط إلكتروني يستطيع العملاء التسجيل عليه من خلال البيانات الخاصة وبعد ذلك يستطيع معرفة كافة التفاصيل من خلال الدخول على الموقع billing.te.egar-EG .
سهلت شركة المصرية للاتصالات على العميل من خلال عدة طرق يستطيع من خلالها أن يستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ومنها، الاتصال على الخط الساخن وهو 19777 وبعدها يقوم العميل بإدخال رقم التليفون الأرضي الخاص به، ويمكنك عزيزي العميل معرفة باقي الطرق من خلال المنصة الإلكترونية، لذلك تتبع الخطوات التالية:-
أو الخطوة الثانية: -
الخطوة الأولى - الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي: - te.eg او billing.te.egar-EG .
الخطوة الثانية - كتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها وهي كالتالي: -
- رقم التليفون الأرضي.
- كود المحافظة التي يتبع لها العميل.
- الاسم بالكامل.
الخطوة الثالثة - الضغط على ( إظهار الفواتير ) وبعدها سيظهر لك المبلغ المطلوب سداده.
الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم الارضيوهناك طريقة الاولي:-
سهلت شركة المصرية للاتصالات على العميل من خلال عدة طرق يستطيع من خلالها أن يستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ومنها، الاتصال على الخط الساخن وهو 19777 وبعدها يقوم العميل بإدخال رقم التليفون الأرضي الخاص به، ويمكنك عزيزي العميل معرفة باقي الطرق من خلال المنصة الإلكترونية، لذلك تتبع الخطوات التالية:-
أو الخطوة الثانية: -
الخطوة الأولى - الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات من خلال الرابط التالي: - te.eg او billing.te.egar-EG .
الخطوة الثانية - كتابة كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها وهي كالتالي: -
- رقم التليفون الأرضي.
- كود المحافظة التي يتبع لها العميل.
- الاسم بالكامل.
الخطوة الثالثة - الضغط على ( إظهار الفواتير ) وبعدها سيظهر لك المبلغ المطلوب سداده.
جدول مواعيد مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في القطاع الحكومي
وتعمل جمهورية مصر العربية جاهدة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي اجتاح البلاد بعد أن اجتاح العالم في الربع الأول من عام 2020 الماضي، حتى تمكن للمواطن المصري السهولة واليسر في العثور علي معلوماته عن طريق الانترنت بدلا من النزول والذهاب والاياب الى تلك المؤسسات.