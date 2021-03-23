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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استقبال 117 ألف طلب تصالح بـ524.5 مليون جنيه فى كفرالشيخ

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 04:07 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 117 ألفًا و288 طلب تصالح، بقيمة 524 مليونًا و449 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح سيعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس الجاري، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ50 جنيهًا، ومدن كفرالشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لآخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، محليات أو ب 13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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