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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خبير يكشف فوائد الإغلاق في عيد القيامة بألمانيا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:07 م
عيد القيامة بألمانيا
عيد القيامة بألمانيا
وكالات
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قال عالم أوبئة بارز اليوم الثلاثاء إن قرار الحكومة الألمانية بتشديد إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا لمدة خمسة أيام خلال عطلة عيد القيامة "قد يكون له تأثير إيجابي للغاية".

وقال ديرك بروكمان من معهد روبرت كوخ الألمانية لمكافحة الأمراض في تصريحات لإذاعة المانيا إنه إذا تركت الزيادة الحالية في عدد الإصابات في ألمانيا دون قيود - "مع تضاعف عدد الحالات كل أسبوعين" - فإن ذلك سيؤدي إلى حوالي 60 ألف إصابة جديدة كل يوم بعد عيد القيامة.

وبحسب بيانات "روبرت كوخ" تم تسجيل 7 آلاف و485 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الثلاثاء 1ر108 إصابة (107.3 إصابة أمس الاثنين)، وتم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع 197.6 إصابة.

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