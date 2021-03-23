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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سعفان في الدقهلية لتسليم 5344 وثيقة تأمين لصيادين وعمالة غير المنتظمة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:32 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات فى مستهل زيارته للمحافظة، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ومساندة صغار الصيادين والعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار، يقوم الوزير يرافقة المحافظ بتسليم 5344 بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية، منها 3237 للعمالة غير المنتظمة، و2107 لصغار الصيادين، تغطى الوفاة، أو العجز الكلى المستديم أو الجزئي.

كما يسلم الوزير خلال الزيارة 1571 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، وزرع شجرات زيتون بالمحافظة ضمن مبادرة "هنجملها"، ويلتقي العمالة العائدة من الخارج لمساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة، ويسلم شهادات اتمام التدريب بالدورة التدريبية على مهن كهرباء التوصيلات والتفصيل والحياكة بالوحدات المتنقلة، فضلا عن تكريم بعض العاملين من الكفاءات بالمديرية.

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