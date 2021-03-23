تحرير 74 قضية حيازة منتجات فاسدة في الجيزة

شنت مباحث التموين بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حملات تستهدف ضبط المتهمين بحيازة منتجات غذائية مجهولة المصدر، وسلع غير صالحة للاستهلاك.وأسفرت الحملة عن تحرير 74 قضية حيازة منتجات فاسدة ومجهولة المصدر، وغش تجاري، وإغلاق منشآت بدون ترخيص، بالإضافة إلى إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حائزيها، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.