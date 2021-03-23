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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تضبط 12 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:11 م
مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء «الكمامات»
مريم جبل- عمرو المزيدى
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نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 12889 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12798.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 91 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير 625 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 186 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1305 شيشة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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