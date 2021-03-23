«الداخلية» تضبط 12 ألف مواطن خالفوا ارتداء الكمامات الواقية

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط 12889 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12798.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 91 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير 625 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 186 قضية في مجال منع تداول الشيشة بإجمالي مضبوطات 1305 شيشة.يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.