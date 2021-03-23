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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تطالب الأطراف اليمنية بالالتزام بالمبادرة السعودية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:23 م
سامويل وربيرج،
سامويل وربيرج،
مروة عنبر
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضرورة التزام كل الأطراف في اليمن بالمبادرة السعودية.

وقال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، في تصريحات صحفية: "نرحب بقبول الحكومة الشرعية اليمنية للمبادرة السعودية، متابعًا لا يوجد أي حل في اليمن سوى الحل التفاوضي"، وفقًا لقناة العربية.

وشدد «وربيرج» على ضرورة أن يشعر الحوثيون بمعاناة الشعب اليمني منذ 6 سنوات، داعيًا إلى وجوب احترام الحوثيين للقانون الدولي ووقف الهجمات الصاروخية.

وأوضح «وربيرج» أن إلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لا يعني عدم فرض عقوبات عليها، مضيفًا أن إلغاء هذا التصنيف كان لأسباب إنسانية بحتة.

وتابع المتحدث: "لا يمكن أن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران".

وأعلن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، أمس عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة".

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