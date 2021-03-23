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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:39 ص
قصر الأمير طاز
قصر الأمير طاز
آلاء حسن
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يقيم مركز إبداع قصر الأمير طاز بالخليفة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس المقبل، حفلا غنائيا لفريق الكورال التابع للمركز؛ وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة، مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

يذكر أن فريق كورال قصر الأمير طاز يتكون من مجموعة متميزة من الأطفال والشباب الموهوبين، ويُشرف على تدريبهم هبة رمضان، ويُقدم الفريق مجموعة من الأغاني التراثية الخاصة بالأم، بالإضافة إلى الأغاني الوطنية.

يتولى صندوق التنمية الثقافية إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية في السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتي تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها في عملية التنمية والتطور ومنها: المهرجان القومي للسينما المصرية، سمبوزيوم النحت الدولي بأسوان، مهرجان الدولى للخط العربى، ملتقى الأقصر الدولى للرسوم، الصوت الذهبى، وغيرها.

ويقوم الصندوق في سبيل تحقيق التنمية الثقافية الشاملة بتقديم الدعم المادي للعديد من الجهات والهيئات والمراكز الثقافية والفنية الأهلية والحكومية، وكذلك يقوم بدعم شباب الفنانين والأدباء في مختلف فروع الثقافة.

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