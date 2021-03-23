ضبط 4 متهمين بـ3 كيلو بانجو و205 أقراص مخدرة بأسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان بالتنسيق مع فرع الأمن العام من القبض على 4 أشخاص خلال حملة اليوم الثلاثاء، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وسلاح.وكانت الجهات الأمنية تلقت إخطارًا يُفيد بالقبض على 4 متهمين وبحوزتهم 4 أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن 3100 جرام و205 أقراص مخدرة.وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.