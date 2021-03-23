النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم بسرقة 290 ألف جنيه بعين شمس
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:49 ص
حسام التمساحطباعة
أصدرت نيابة عين شمس الجزئية أمر ضبط وإحضار بحق المتهم بسرقة مبالغ مالية من شقة سكنية بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مواطن مفاده أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مواطن مفاده أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.