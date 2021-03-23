النيابة تأمر بضبط وإحضار متهم بسرقة 290 ألف جنيه بعين شمس

أصدرت نيابة عين شمس الجزئية أمر ضبط وإحضار بحق المتهم بسرقة مبالغ مالية من شقة سكنية بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الواقعة.تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مواطن مفاده أنه عقب عودته إلى شقته اكتشف سرقة 290 ألف جنيه ومشغولات ذهبية خاصة بزوجته من داخل شقتهما، وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على تفاصيل الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.