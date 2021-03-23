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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط يهبط في ظل تضرر الطلب جراء قيود كورونا بأوروبا

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:23 ص
النفط
النفط
وكالات
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انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الثلاثاء، إذ تضررت بفعل مخاوف من أن القيود الجديدة المفروضة لمكافحة جائحة فيروس كورونا والتوزيع البطيء للقاحات في أوروبا سيتسببان في تباطؤ تعافي الطلب، بينما يخفض المنتجون الإنتاج في مؤشر على وفرة الإمدادات.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 80 سنتا أو ما يعادل 1.3 بالمئة إلى 60.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش.

وانتهى أجل عقد أبريل أمس الاثنين وبلغ 61.55 دولار، مرتفعا 13 سنتا مقارنة مع يوم الجمعة، بعد أن هوى أكثر من ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 93 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة إلى 63.69 دولار للبرميل لتمحو مكسبا قدره تسعة سنتات حققته في الجلسة السابقة.

وتمديد الإغلاقات مدفوع بخطر موجة ثالثة من الإصابات، في ظل انتشار سلالات جديدة من الفيروس في القارة.

وتمدد ألمانيا، أكبر مستهلك للنفط في أوروبا، إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل وطالبت المواطنين بالبقاء في المنازل في مسعى لوقف الموجة الثالثة من جائحة كوفيد-19.

وفي الأسبوع الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس توقعاتها للطلب على الخام في 2021 بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا، بينما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تفوق الإمدادات العالمية من الخام الطلب في النصف الثاني من العام.

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