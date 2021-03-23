الجامعة العربية تعلن استعدادها للتدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي في لبنان وصولا إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية، وفقا لما أوردته فضائية سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.كما دعت الجامعة العربية جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي.