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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

للمرة الثانية.. جامعة عين شمس بالمركز الأول في مجال محو الأمية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 09:05 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
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تصدرت جامعة عين شمس، ترتيب الجامعات المصرية في مجال دمج طلابها في مشروع محو الأمية وفقًا لنتائج دورة يناير 2021.

وتمكن طلاب جامعة عين شمس من محو أمية 7995 مواطنًا وفقًا لنتيجة دورة يناير 2021"، وتعد هذه هي المرة الثانية على التوالي بعد تصدر جامعة عين شمس للجامعات المصرية في مجال محو الأمية في دورة أكتوبر الماضي.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا للجهود التي تبذلها إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، وإشراف ودعم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة أ.د. عاشور عمري، ومركز تعليم الكبار بالجامعة، برئاسة د. إسلام السعيد مدير المركز ومنسق عام جامعة عين شمس للمشروع؛ من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في مجال محو الأمية، بالإضافة إلى الدور التنسيقي المهم الذي يقوم به مركز تعليم الكبار مع وحدات محو الأمية بالكليات المشاركة في المشروع وهي كليات: البنات، الآداب،، الحقوق، التجارة، الألسن، التربية والتربية النوعية.

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