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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الوادى الجديد يكرم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:24 ص
تكريم الأمهات المثاليات
تكريم الأمهات المثاليات
محمد مهدي
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في احتفالية كبرى أقامتها محافظة الوادي الجديد بمناسبة يوم المرأة المصرية وعيد الأم، شهد اللواء محمد الزملوط المحافظ، مساء اليوم الإثنين، احتفالية تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمقر نادي هيئة الشبان العالمية بالخارجة، وذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتم تكريم وفاء عبد الحافظ عبد المطلب، الأم المثالية على مستوى المحافظة في المسابقة التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية لعام 2021، كما تم تم تكريم الأمهات المثاليات على مستوى المراكز واللاتي تم اختيارهن من بين 33 سيدة تقدمن للمسابقة، وهن: عفاف بيومي محمد الأم المثالية على مستوى مركز الخارجة، وروحية عبدالله عبدالله مسعود الأم المثالية بمركز الداخلة، وحليمة مبروك ذكور الأم المثالية بمركز الفرافرة، وأحلام محمد زايد الأم المثالية بمركز باريس، وحفيظة منصور علي الأم المثالية بمركز بلاط.

وأعرب المحافظ خلال الاحتفالية عن بالغ تقديره وعرفانه لقصص كفاح وتضحيات الأمهات المكرمات ولكل سيدة على أرض المحافظة، مثمناََ دورهم البارز في تقدم وحماية المجتمع وتنشئة ورعاية أفراده.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح "الزملوط" أعمال تطوير نادي هيئة الشباب العالمية بحي المروة بمدينة الخارجة والذي يضم قاعة مناسبات وكافيتريا.

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