محمد رمضان يحتضن معجبة انهارت بعد رؤيته (فيديو)

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو لمعجبة شابة من محبيه أثناء وجوده في محافظة الإسكندرية لاستكمال تصويره مسلسل "موسى"، الذي سيخوض به السباق الرمضاني 2021، والتي دخلت في نوبة بكاء بمجرد رؤيته.واحتضن الفنان محمد رمضان الفتاة في محاولة لتهدئتها، كما تدخل الأمن لفض الازدحام حول رمضان.ونشر رمضان الفيديو عبر صفحته في فيسبوك، معلقًا: "#اسكندرية.. اثناء تصوير مسلسل #رمضان٢٠٢١ #موسى #ثقة_في_الله_نجاح".مسلسل "موسي" يشارك في بطولته إلى جوار الفنان محمد رمضان سمية الخشاب، وصبري فواز، ورياض الخولي، وسيد رجب، وإيمان العاصي، وفريدة سيف النصر، وجاري إتمام التعاقدات مع باقي الفنانين المشاركين في بطولة العمل، وهو من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.