تصدر معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي، محركات البحث عقب ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الاثنين 22 مارس، حيث شهد الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لإعلان النتيجة إقبالًا كبيرًا خلال هذه الساعات بحثًا عن النتيجة.

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي 2021 ، تفاصيل معنى الألوان الموجود في كارت الخاص بإعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 2021 ، حيث قدمت مقطع فيديو مصور على موقع وزارة التربية والتعليم، حتى يعرف الطلاب درجة اجتيازهم للامتحانات حسب اللون والنسبة.





وأوضحت الوزارة أن اللون الأزرق في النتيجة يعني اجتياز الطالب الاختبار بتفوق، وهذا يشير إلى أن الطالب حقق مستوى دراسي متميز في المادة، كما تؤكد أن تحصيله الدراسي طول الفصل الدراسي جيد.





وأما فيما يخص اللون الأخضر، أو الدائرة الخضراء بجوار اسم الطالب في النتيجة، فهذا يشير إلى اجتيار الطالب الاختبار في المادة بمستوى مناسب، كما تشير إلى حصوله على درجات جيدة، وما زالت أمامه الفرصة لتحسين الأداء وتحقيق مستوى متفوق.





بينما اللون الأصفر، تؤكد اجتياز الطالب للاختبار، وحصوله على درجة النجاح اللازمة في المادة ولكن مازال مستوى الطالب يحتاج إلى تحسين مستوى ، وكلما ارتفعت النقطة السوداء كلما ارتفعت درجة النتيجة.





وأما اللون الأسود، يشير إلى أن أداء الطالب في كل مادة دراسية على حدة.، بينما اللون الأحمر، على الشريط إلى المتوسط الحسابي لدرجة الطالب على مستوى الجمهورية، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من اداؤه في مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية، ومن خلاله يمكن للطالب التحقق من أدائه في مقابل أداء الطلاب على مستوى الجمهورية.





رابط نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي ٢٠٢١

ويشار إلى أن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، قد أعلنتها وزارة التربية والتعليم، عبر الرابط التالي: https://moe-register.emis.gov.eg . وأوضحت الوزارة أن ستظهر أمام الطلاب هذا العام بشكل مفصل، حيث سيتضح للطالب موقفه في المادة، ودرجته في المادة، وموقفه بالنسبة لزملائه، ما يحتاج لتطوير نفسه فيه في العام الدراسي القادم، لافتة إلى أن الطلاب استوعبوا الأسلوب الجديد للأسئلة وتفاعلوا معه بالشكل المطلوب.