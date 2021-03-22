«المصريين الأحرار» يعلن الجدول الزمني وشروط الترشح لرئاسة الحزب والهيئة العليا

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات حزب «المصريين الأحرار» الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية لعملية انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا.وجاء ذلك بناءً على دعوة الدكتور عصام خليل فوزى بصفته رئيس حزب المصريين الأحرار لانعقاد المؤتمر العام العادي للحزب والمقرر انعقاده يوم الأربعاء 3132021 بمقر الحزب الرئيسي الكائن ب 140 شارع العروبة – قسم النزهة – محافظة القاهرة، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء والمتضمنة انتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا للحزب.وبعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب حددنا الجدول الزمنى بالمواعيد الإجرائية للعملية الانتخابية على النحو التالي:يبدأ تقديم طلبات الترشح شخصيًا من الراغب في الترشح لرئاسة الحزب ولعضوية الهيئة العليا للجنة الانتخابات الداخلية للحزب بالمقر الرئيسي للحزب الكائن 140 شارع العروبة – النزهة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء لمدة 3 أيام.