خالد بن سلمان: مستمرون في الدفاع عن أراضي السعودية ودعم اليمن

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، أنهم مستمرون في الدفاع عن اراضي وحدود المملكة وشعبها ومقدراتها، وفي دعم الحكومة اليمنية وقواتها للدفاع ضد الاعتداءات الحوثية، مجددا التزامهم بتنفيذ المبادرة حال قبول الحوثيين بها تحت اشراف ومراقبة الامم المتحدة.وقال نائب وزير الدفاع في تصريحات عبر حسابه على موقع تويتر، إن المملكة تسعى لتحقيق السلام في اليمن، وما تم الإعلان عنه يأتي ضمن المبادرات السابقة منذ المبادرة الخليجية مرورا بدعم كل جهود المشاورات لإنهاء الأزمة اليمنية والوصول لحل سياسي شامل، وتجسد المبادرة اهتمام المملكة بأهمية استقرار اليمن وتغليب كافة مكوناته للمصالح الوطنية.وقال بن سلمان إن اعلان المملكة لمبادرة تتضمن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن تهدف لرفع معاناة الشعب اليمني ومنح الحوثيين الفرصة لاعلاء مصالح اليمن وشعبه الكريم على الاطماع الايرانية، ويأملون سرعة قبولهم بها للبدء لمشاورات سلام بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.