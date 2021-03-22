سفيرنا بالعراق يبحث مع رئيس الدائرة العربية الارتقاء بآفاق التعاون

التقى رئيس الدائرة العربيّة بوزارة الخارجية العراقية أسامة مهدي غانم، مع سفير جمهوريّة مصر العربيّة في العراق وليد محمد إسماعيل.وبحث الجانبان العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الارتقاء بآفاق التعاون بين بغداد والقاهرة.وأعرب رئيس الدائرة العربيّة عن حرص العراق على دعم العلاقات العراقـيّة-المصرية وُصُولًا إلى تحقيق شراكة استراتيجية بالنحو الذي يُلبّي طموحات، وتطلعات الشعبين الشقيقين، ويُحقّق مصالحهما المُشترَكة في التقدّم والازدهار والتنمية.كما بحث الجانبان آليّة الإعداد والتنسيق لعقد الاجتماع الثلاثي المُشترَك بين العراق والأردن ومصر المُزمع عقده في العاصمة بغداد في الفترة القادمة.