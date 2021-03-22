البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة يكرم وكيل «صحة الغربية»

كرم البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة بوازرة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بمنحه شهادة وخطاب تكريم، نظرًا لما قدمه من مجهودات وتفانيه وإخلاصه في إنجاز كثير من أعمال المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة بالوحدات الأولية التابعة للمبادرة.جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين الوزارة ومديرية الصحة بالغربية، ما ساهم فى تحسين الخدمة فى قطاع الرعاية الأساسية.كما خص بالذكر الدكتورة نشوي ماذن مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريق العمل والأطقم الطبية لما تبذله من جهد واضح للكثير من السيدات، وتحقيق أهداف المبادرة من تقديم خدمات الكشف المبكر عن أورام الثدي والتوعية بأهمية الفحص الدوري.كما وجه وكيل صحة الغربية كل الشكر والتقدير إلى وزيرة الصحة والدكتورة سلوى جزر، ودعاء بدوي مسؤولي البرنامج الرئاسي لدعم صحة المرأة بالوزارة، مؤكدًا استعداده التام للعمل من أجل خدمة الصالح العام، وتقديم الأفضل للمواطن.