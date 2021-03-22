شفاء 1439 حالة جديدة من كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الإثنین، تعافي 1439 حالة جديدة من الإصابة بفیروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین إلى 204 آلاف و978 حالة.وذكرت الوزارة في بیان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أنه تأكد تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیة اللازمة والخطوات المتبعة في ذلك الشأن، مشيرة إلى أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 9ر92 %.