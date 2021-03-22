قطر تسجل 519 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الإثنين، تسجيل 519 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 419 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و100 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 174228 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10095 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1672650 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 13192 حالة.وسجلت قطر حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 274 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 311 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 160762 حالة.ووفقًا لبيانات برنامج التطعيم في قطر، تم إعطاء 21042 جرعة من لقاحات (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد جرعات اللقاح إلى 615655 جرعة لأفراد المجتمع منذ بداية برنامج التطعيم.