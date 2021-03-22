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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

قبل فندق كينج تشارلز التشيكي.. فنادق فتحت أبوابها لاستقبال مصابي كورونا

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:14 م
فندق كينج تشارلز
فندق كينج تشارلز التشيكي.
جميلة على
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تحول فندق كينج تشارلز الشهير في العاصمة التشيكية براج، وهو أحد الفنادق الكبرى صاحبة الأربع نجوم في التشيك التي تستقبل السياح القادمين من جميع أنحاء العالم، إلى مأوى للمشردين المصابين بفيروس كورونا أو الذين يحتاجون إلى الحجر الصحي بسبب توقف السياحة في البلاد جراء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

"الدستور" ترصد أهم الفنادق التي تنازل عنها أصحابها لتكون مأوى لمصابي كورونا:

• فندق كينج تشارلز لاستضافة مصابي كورونا من المشردين
هو واحد من أهم فنادق الأربع نجوم في العاصمة التشيكية براج ويستقبل الآلف من السائحين سنويا ولكن مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وعدم وجود مستشفيات كافية لاحتواء المرضى قام صاحبه بتحويله لمركز مؤقت أو مستشفى مؤقت لاستضافة المرضى المصابين بكورونا من هؤلاء المشردين في الشوارع وممن لا مأوى لهم ولا بيوت يمكن ان يعيشوا فيها خلال فترة الحجر الصحي.

وظهر المسعفون في مقطع فيديو وهم يرتدون معدات واقية ويوزعون مسكنات الألم على المشردين المصابين بمرض "كوفيد-19".

ويقطن في فندق "كينج تشارلز" الواقع عند سفح تل فيشيهراد التاريخي في التشيك، حوالى 35 شخصا بلا مأوى، يتلقون الرعاية والاهتمام من قبل الأطقم الطبية من أجل مكافحة عدوى فيروس كورونا ودعم المشردين فى الشوارع الذين يعدون فرصة لنقل العدوى.

• مدريد
تم تحويل فندق إيرى جران هوتل كولون" إلى مستشفى لاستضافة مصابي فيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد بالإضافة إلى 40 فندق سخرها أصحابها هناك لاستضافة مصابي الفيروس اللعين.

• شركة accor
تعتبر شركة أكور واحدة من أهم شركات الضيافة في أوربا قامت بتسخير 9 آلاف سرير لاستضافة المرضى وخاصة المرضى من العاملين في تلك الشركات وكذلك للتمريض والأشخاص الذين يحاربون هذا الفيروس.

• أمريكا
أعلن عمدة مدينة شيكاغوا الأمريكية في وقت سابق ومع بداية انتشار الفيروس العام الماضي وخلال الموجة الأولى للفيروس أن المدينة قامت بتخصيص ألف غرفة في فنادق من فئة 5 نجوم للمصابين الفيروس.

• البرتغال
قالت مصادر إخبارية مع انتشار الموجة الأولى من فيروس كورونا،إن اللاعب كريستيانو رونالدو قرر وضع فنادقه الخاصة في البرتغال تحت تصرف الحكومة البرتغالية لعلاج المصابين من فيروس كورونا في بلاده.

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