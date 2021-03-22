الرئاسة اللبنانية تهاجم الحريري وتتهمه بمخالفة الدستور

أعلنت الرئاسة اللبنانية رفضها للتشكيلة الوزراية التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مؤكدة أن توزيع الوزارات في الحكومة الجديدة يجب أن يتم وفقًا للمذاهب عملًا بنص المادة 95 من الدستور.وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها مساء اليوم إن الحكومة يجب أن تكون مؤلفة من 18 إلى 20 وزيرًا.وأشار البيان الرئاسي إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون أرسل لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة.وأضافت الرئاسة اللبنانية "فوجئنا بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف شكلًا ومضمونًا".وكان الحريري، أعلن في وقت سابق اليوم أن ميشال عون، سلمه أمس تشكيلة كاملة للحكومة الجديدة تتضمن ثُلثا وزاريا معطلا داخل الحكومة لصالح فريقه السياسي التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل واعتبر الحريري ورقة عون مخالفة للدستور اللبناني.