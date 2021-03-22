خبراء: 3 أسباب وراء تحذيرات الرئيس من موجة ثالثة من كورونا

"الدستور" ترصد أسباب التحذير من الموجة الثالثة.

◄ التساهل في تدابير الوقاية

◄ سرعة الانتشار

◄ ظهور اللقاحات

◄ مصر مازالت فى الموجة الثانية

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسىى من تعرض مصر لموجة ثالثة من فيروس كورونا قائلا: نحن على أعتاب الموجة الثالثة من فيروس كورونا.وقال خلال كلمته في احتفالية المراة المصرية والأم المثالية 2021 المقامة أمس: «مصر عدت من الموجة الأولى والثانية بفضل الله، ومصر على أعتاب الموجة الثالثة، ونتمنى أن تعدي على خير».وأضاف: «أن الدولة تواصل جهودها في توفير اللقاحات ولكن علينا دور في اتباع الإجراءات الاحترازية».يقول الدكتور إبراهيم الإبراشى أستاذ أمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة إن السبب من هذا التخوف بشأن وجود موجة ثالثة وكونها قد تكون أكثر فتكا هو تساهل المواطنين في التعامل مع تدابيرالوقاية وتقليل الإجرءات الاحترازية.وأشار الإبراشى إلى كون جنوح عدد كبير من المواطنين إلى عدم الإلتزام بإجرءات الاحترازية سبب هام قد يؤدى إلى انتشار الموجة الثالثة بشكل كبير ولافت.وأكد الإبراشى أن الفيروس دائما له الكثير من التقلبات والأعراض التى يتم اكتشافها مع استمراره وقد تكون غير معروفة من قبل نظرا لكونه فيروس جديد ومن ضمن ذلك سرعة انتشاره وهو ما حدث مع الموجة الثانية، مشيرا إلى إنه فى هذه الحالة فإن الفيروس يكون شديد الخطورة وقد يكون انتشاره فى محيط اوسع من الموجة الثانية نظرا لتقليل الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المواطنين.وأكد الإبراشى أن ظهور اللقاحات عامل أمان قد يدفع البعض إلى التساهل وعدم الالتزام بالإجرءات الاحترازية وهو ما يسهم فى سرعة انتشار الموجة الثالثة والتى حتى اللحظة لم يعرف أثارها وأعراضها.وأكد طبيب الباطنة أن مصر ما زالت فى طور الموجة الثانية والتى تظهر انخفاضا وارتفاعا فى مؤشر انتسارها وهو ما يجعل المختصين لم يتعرفوا بعض على أعراض الموجة الثالثة فهى مازلت أمر غير ظاهرا بعض الشئ ومن هنا تكون الخطورة.