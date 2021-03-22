رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:51 م
منشورات الجمل
منشورات الجمل
آلاء حسن
طباعة
صدرت حديثا عن منشورات الجمل، الأعمال القصصية الكاملة للأديب الراحل كارلوس رويث ثافون، تحت عنوان "مدينة من بخار"، وترجمها معاوية عبدالمجيد للغة العربية.

وبحسب منشورات الجمل؛ فإن "مدينة من بخار" عبارة عن مجموعة قصصية تقدم عينة من مهارة كارلوس ثافون في بناء أدب متميز ومتفرد نرى فيه ملامح رواية النشوء، ورواية الإثارة، والرواية التاريخية، والقوطية، والرومانسية، من دون أن تغيب عنها لمسته الفنية المبهرة لنموذج الحكاية داخل الحكاية.

كارلوس رويث زافون (25 سبتمبر 1964 – 19 يونيو 2020) روائي إسباني اشتهر بكتابته للسلسلة الروائية "مقبرة الكتب المنسية"، والتي تتألف من أربع روايات تُشكّل تيمة أدبية أساسية، ترتبط ببعضها عبر الشخصيات والمواضيع المتعددة، إلا أن كل رواية منها مستقلة عن الأخرى ومنفردة بذاتها.

بدأ "زافون" حياته الأدبية بالكتابة للناشئة، ونشرت روايته الأولى (أمير الضباب) سنة 1993 وحصل على جائزة Edebé الأدبية لرواية الناشئين والأطفال، وهو أيضًا مؤلف لثلاث روايات في هذا المجال: قصر منتصف الليل (1994)، وأضواء من سبتمبر (1995)، ومارينا (1999).

في عام 2001؛ أصدر روايته الأولى للبالغين بعنوان (ظل الريح) التي باعت ملايين النسخ من جميع أنحاء العالم، وأكثر من مليون نسخة في بريطانيا وحدها، ترجمها إلى العربية معاوية عبد المجيد. وقد نشرت أعماله في 45 دولة وترجمت إلى أكثر من 40 لغة مختلفة، ومن مؤلفاته أيضًا (لعبة الملاك) و(سجين السماء) و(متاهة الأرواح) والتي تشكل جميعها سلسلة مقبرة الكتب المنسية.

موضوعات متعلقة

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

«في مرحلة خطيرة».. تدهور الحالة الصحية لاعتماد خورشيد

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 22-3-2021


الصور

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

دار الكتب تكشف «أسرار العمارة والفلك في مصر القديمة» (صور)

هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»