«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

صدرت حديثا عن منشورات الجمل، الأعمال القصصية الكاملة للأديب الراحل كارلوس رويث ثافون، تحت عنوان "مدينة من بخار"، وترجمها معاوية عبدالمجيد للغة العربية.وبحسب منشورات الجمل؛ فإن "مدينة من بخار" عبارة عن مجموعة قصصية تقدم عينة من مهارة كارلوس ثافون في بناء أدب متميز ومتفرد نرى فيه ملامح رواية النشوء، ورواية الإثارة، والرواية التاريخية، والقوطية، والرومانسية، من دون أن تغيب عنها لمسته الفنية المبهرة لنموذج الحكاية داخل الحكاية.كارلوس رويث زافون (25 سبتمبر 1964 – 19 يونيو 2020) روائي إسباني اشتهر بكتابته للسلسلة الروائية "مقبرة الكتب المنسية"، والتي تتألف من أربع روايات تُشكّل تيمة أدبية أساسية، ترتبط ببعضها عبر الشخصيات والمواضيع المتعددة، إلا أن كل رواية منها مستقلة عن الأخرى ومنفردة بذاتها.بدأ "زافون" حياته الأدبية بالكتابة للناشئة، ونشرت روايته الأولى (أمير الضباب) سنة 1993 وحصل على جائزة Edebé الأدبية لرواية الناشئين والأطفال، وهو أيضًا مؤلف لثلاث روايات في هذا المجال: قصر منتصف الليل (1994)، وأضواء من سبتمبر (1995)، ومارينا (1999).في عام 2001؛ أصدر روايته الأولى للبالغين بعنوان (ظل الريح) التي باعت ملايين النسخ من جميع أنحاء العالم، وأكثر من مليون نسخة في بريطانيا وحدها، ترجمها إلى العربية معاوية عبد المجيد. وقد نشرت أعماله في 45 دولة وترجمت إلى أكثر من 40 لغة مختلفة، ومن مؤلفاته أيضًا (لعبة الملاك) و(سجين السماء) و(متاهة الأرواح) والتي تشكل جميعها سلسلة مقبرة الكتب المنسية.