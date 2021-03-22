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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط تاجر مخدرات بحوزته هيروين بـ2.5 مليون جنيه بجرجا

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:24 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، من القبض على أخطر تاجر هيروين بدائرة المركز، وذلك قبل ترويجه كمية كبيرة على عملائه من ذات المخدر قدرت بحوالي 2 مليون ونصف مليون جنيه.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بورود معلومات أكدت صحتها التحريات، مفادها قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة، والذى تخصص في تجارة مخدر الهيروين، بجلب كمية كبيرة من المخدر بقصد الاتجار.

وجرى تشكيل فريق البحث بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسي مدير إدارة البحث الجنائي، وبرئاسة العميد أحمد شوقى زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، ضم العقيد أسامة طنطاوى، وكيل الفرع، والرائد مصطفى فرغل، مفتش مباحث المركز، الرائد عزت سليمان، رئيس وحدة مباحث المركز، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، وتم الدفع بمأمورية مدعومة بمجموعات قتالية لاستهداف المتحرى عنه.

وعقب استئذان النيابة العامة، وتقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط العنصر المتحري عنه، وبحوزته 2 برطمان به مسحوق مخدر الهيرويين بإجمالى كيلو ونصف، و170 تذكرة من ذات المخدر، وطبنجة حلوان و3 طلقات و2 ميزان حساس ومبلغ مالى 9300 جنيه وهاتف محمول وقدرت قيمة المواد المخدرة 2 ونصف مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والمبالغ المالية حصيلة البيع، جري تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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