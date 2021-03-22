حريق في مخيم للروهينجا جنوب شرقي بنجلاديش

صرّح مسئول محلي، اليوم الاثنين، بأن حريقا اندلع في مخيم مكتظ باللاجئين بمنطقة كوكس بازار، جنوب شرقي بنجلاديش، حيث يعيش مئات الآلاف هناك الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار.وقال المسئول المحلي، مأمونور رشيد، إن رجال إطفاء وعناصر من القوات المسلحة والشرطة هرعوا إلى المكان بعدما تم الإبلاغ عن حريق بأحد المخيمات بمنطقة أوخيا.ولم يتسن لرشيد تحديد حجم الحريق.