رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا: زيادة إنتاج اللقاحات فى البلاد بهدف تسريع عملية التطعيم

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:49 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
ا ش ا
طباعة
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بأن شركات تصنيع لقاحات كورونا تعمل على زيادة الإنتاج، وتنتج جرعات أكثر بكثير مقارنة بأوقات سابقة، وهو تقدم يسرع حملات التطعيم الجماعية في الولايات المتحدة.

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن شركات مثل "فايزر" و"بيونتيك" و"موديرنا"، قامت بزيادة الإنتاج من خلال اكتساب الخبرة وتوسيع نطاق خطوط التصنيع، واتخاذ خطوات أخرى، مثل صنع بعض المواد الخام التي يحتاجونها للقاحات.

وقامت شركة "فايزر" بإعادة تدوير الفلاتر المستخدمة في عملية صنع اللقاح، كما قامت شركة "موديرنا" بتقصير وقت تعبئة قوارير اللقاح المصنعة حديثا، حيث تتعاون الشركات مع شركة "جونسون آند جونسون" التي أطلقت مؤخرا لقاحا مضادا لكورونا لزيادة الإنتاج، وساعدت الحكومة الأمريكية صانعي اللقاحات في الوصول إلى الإمدادات بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.

ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الشهري للولايات المتحدة من اللقاحات الثلاثة المصرح بها إلى 132 مليون جرعة، خلال الشهر الجاري أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الـ48 مليونا المنتجة في فبراير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

بعد تعرضه لنزيف وشلل نصفي.. تفاصيل الحالة الصحية لإيمان البحر درويش


الصور

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

الأكثر قراءة

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

توفير أكبر محطات العالم للتبريد والتكييف داخل المسجد الحرام

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«منشورات الجمل» تصدر الأعمال القصصية الكاملة لـ كارلوس ثافون

توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

العلامة الثالثة فى فن الأجداد.. رحيل «أحمد عبد الوهاب» صاحب تجربة فنية تجاوزت الـ60

مرتبط باسم الشيخ زايد.. موقف ظل محفورا في ذاكرة شاكر عبد الحميد