أمريكا: زيادة إنتاج اللقاحات فى البلاد بهدف تسريع عملية التطعيم

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الإثنين، بأن شركات تصنيع لقاحات كورونا تعمل على زيادة الإنتاج، وتنتج جرعات أكثر بكثير مقارنة بأوقات سابقة، وهو تقدم يسرع حملات التطعيم الجماعية في الولايات المتحدة.وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن شركات مثل "فايزر" و"بيونتيك" و"موديرنا"، قامت بزيادة الإنتاج من خلال اكتساب الخبرة وتوسيع نطاق خطوط التصنيع، واتخاذ خطوات أخرى، مثل صنع بعض المواد الخام التي يحتاجونها للقاحات.وقامت شركة "فايزر" بإعادة تدوير الفلاتر المستخدمة في عملية صنع اللقاح، كما قامت شركة "موديرنا" بتقصير وقت تعبئة قوارير اللقاح المصنعة حديثا، حيث تتعاون الشركات مع شركة "جونسون آند جونسون" التي أطلقت مؤخرا لقاحا مضادا لكورونا لزيادة الإنتاج، وساعدت الحكومة الأمريكية صانعي اللقاحات في الوصول إلى الإمدادات بموجب قانون الإنتاج الدفاعي.ومن المتوقع أن يصل الإنتاج الشهري للولايات المتحدة من اللقاحات الثلاثة المصرح بها إلى 132 مليون جرعة، خلال الشهر الجاري أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الـ48 مليونا المنتجة في فبراير الماضي.