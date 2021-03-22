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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

سجدت شكرًا.. القصة الكاملة لمنح «سيدة التروسيكل» عقود شقة ومحل استجابة للرئيس

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:04 م
سيدة التروسيكل
سيدة التروسيكل
عبدالله هشام
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استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، السيدة ناهد جمال سعيد، سائقة التروسيكل والتي استجاب لها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مداخلة تليفونية أمس فى إحدى البرامج التى عرضت مشكلتها نظرا لحالتها وظروفها المعيشية الصعبة.

وكانت السيدة ناهد جمال سعيد، صاحبة تروسيكل، قد روت قصة كفاحها، حيث ذكرت أنها تعيش في منطقة أوسيم بالجيزة ولديها خمس بنات، حيث كان يعمل زوجها سايس وحدثت له مشكلة ولم يبقى معها حاليا، ثم قررت شراء التروسيكل للعمل عليه.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سلم محافظ الجيزة السيدة ناهد جمال عقد الوحدة السكنية التي خُصصت لها بأجر رمزي وتجهيزها بالأثاث المنزلي اللازم، وكذا تم تسليمها عقد إيجار لمحل قريب من محل سكنها في مكان مناسب وحيوي وتجهيزه بالسلع والمنتجات اللازمة، والذي تم تخصيصه بأجر رمزي، وذلك لتوفير مصدر دخل ثابت لتحسين مستوى دخل الأسرة.

وقال محافظ الجيزة إن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسيدة المكافحة ناهد جمال لما تعكسه كإحدى النماذج المشرفة للمرأة المصرية المكافحة والمجتهدة التى تسعى لتوفير حياة كريمة لأسرتها.

ومن جانبها أعربت السيدة ناهد عن فرحتها الغامرة باستجابة الرئيس ومحافظ الجيزة، وتوفير سكن ومحل لها، داعية المولى عز وجل أن يوفقهم لما فيه صالح المواطنين، وسجدت شكرًا لله داخل مبنى محافظة الجيزة عقب تسلمها العقود.

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