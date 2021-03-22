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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: الاتصالات مع الجنائية ستستمر رغم معوقات الاحتلال

الإثنين 22/مارس/2021 - 02:03 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين رياض المالكي "أن الاتصالات ستستمر مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا رغم كل المعوقات التي تفرضها سلطات الاحتلال".

وفي معرض رده على سحب الاحتلال بطاقة الشخصيات المهمة "VIP" منه، وإخضاع فريقه للتحقيق أثناء عودته إلى فلسطين عبر معبر الكرامة، قال المالكي: "إن البطاقة الخاصة به منتهية الصلاحية منذ خمس سنوات، ولم يجدّدها، وهي للسفر في مهمات خارجية رسمية، تمثل دولة فلسطين".

وأضاف، في حديث مع إذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال أبلغت طواقم وزارة الخارجية على الحدود الأردنية الفلسطينية بعد التحقيق معهم أن التعامل مع الجنائية خط أحمر، وهددت بتنفيذ عقوبات في حال المضي قدما والتنسيق معها.

وأوضح: أكد اللقاء مع بنسودا على ضرورة التسريع في فتح التحقيق، ونقل الملفات في الفترة الانتقالية للرئيس الجديد، وأن تكون هناك خطوات عملية على الأرض للاستمرار عليها، بدلا من دراسة الملفات من جديد من الفريق الجديد للمحكمة.

وبخصوص التحركات الدبلوماسية، أكد المالكي "أن اجتماع مجلس الأمن في الـ25 الجاري، سيبحث في الحالة الفلسطينية، وستطالب بعثة فلسطين بتنفيذ القرار "2334"، الذي أدان الاستيطان، مبينا أنه سيتم عقد اجتماعات مع السفراء العرب في الولايات المتحدة والطلب منهم التواصل مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن، للدفع لعقد مؤتمر دولي للسلام وإدانة جرائم الاحتلال".

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