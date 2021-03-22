الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

أكدت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الخاصة لموسم الحج لكافة الحجاج وتطعيمهم قبل بدء موسم الحج.وأشارت إلى أنه سيتم توفير اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية العالمية للحجاج.وأكدت أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى تعقده الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الآن، بالتعاون مع السفير الصيني بالقاهرة، للحديث عن دفعات لقاح فيروس كورونا التي تستقبلها مصر، وخطة الوزارة للتوسع في الفئات المستحقة من المواطنين لتلقي اللقاح.