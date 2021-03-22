رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف أعمال حفر لمحطة وقود بدون ترخيص بسمالوط

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:23 م
أعمال حفر لمحطة وقود
أعمال حفر لمحطة وقود بدون ترخيص
المنيا ـ على حسين
طباعة
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة، تلقت شكوى من أحد المواطنين لتضرره من القيام بأعمال حفر بئر لإقامة محطة مواد بترولية بدون ترخيص بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأوضح المحافظ، أنه تم إيقاف اعمال الحفر المخالفة وتم تحرير محضر بالمخالفة، بالإضافة إلى التحفظ على مواد الحفر ورد الشيئ لأصله، موجها بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط بهدف الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل لحظات من إعلانها.. مصادر بالتعليم: نتائج الأول والثاني الثانوي مطمئنة ومبشرة

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي


الصور

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

جامعة أسيوط تبدأ دورة «استخدام الرؤية المحسنة لمناظير الجهاز الهضمى»

image description

جامعة أسيوط تحصد أول برونزية على مستوى الصعيد فى البرمجة

image description

طالب يبتكر فكرة لعلاج مرض السكر بفطر عش الغراب

الأكثر قراءة

الصحة: سنوفر لقاحات كورونا لجميع الحجاج قبل موسم الحج

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

حقيقة منشور إلزام طلاب «الثانوية» بتسليم «التابلت» للوزارة عقب نجاحهم

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

اليونان تأمر أطباء القطاع الخاص بالمساعدة في علاج مرضى كورونا

قطاع السياحة في ألمانيا ينتقد قواعد الحجر الصحي الجديدة المحتملة

تايوان تبحث خطة محتملة لتقنين المياه

«كورونا» يهز ثقة الألمان في الحكومة

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
لواء.حمدى البطران
يوناني يكتب عن ديروط
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
المزيد

الثقافة

«التامنة شمال».. مجموعة قصصية جديدة عن دار فكرة

%50 خصومات على إصدارات نهضة مصر في معارض الإسكندرية والشيخ زايد للكتاب

مد باب التقديم لجائزة الدولة للمبدع الصغير حتى 5 أبريل

انطلاق فعاليات الملتقى الثقافي الأول لأطفال أهل مصر بالعاصمة