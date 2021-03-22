إيقاف أعمال حفر لمحطة وقود بدون ترخيص بسمالوط

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن غرفة العمليات والأزمات الرئيسية بالمحافظة، تلقت شكوى من أحد المواطنين لتضرره من القيام بأعمال حفر بئر لإقامة محطة مواد بترولية بدون ترخيص بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شمال المحافظة، وعلى الفور تم إخطار الوحدة المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.وأوضح المحافظ، أنه تم إيقاف اعمال الحفر المخالفة وتم تحرير محضر بالمخالفة، بالإضافة إلى التحفظ على مواد الحفر ورد الشيئ لأصله، موجها بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة بالشوارع والأحياء الداخلية بنطاق كل مركز، والعمل على رصد المخالفات وتحقيق الانضباط بهدف الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.