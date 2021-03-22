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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل أعمال القافلة الطبية البيطرية في شرم الشيخ

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:48 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال الدكتور هاني حسن، مدير معهد التناسليات الحيوانية، إن القافلة التي اختتمت أعمالها اليوم الإثنين جاءت في إطار متابعة نتائج اجتماع السيد القصير، وزير الزراعة، مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال زيارة وزير الزراعة للمحافظة الشهر الماضي وتلبية لمطالب مواطني سيناء.

وقام فريق القافلة بتشخيص المشاكل التناسلية بأحدث التقنيات وعلاجها في الجِمال وذلك لأول مرة بالمحافظه وتم إجراء عمليات جراحية عامة وتناسلية وعلاج الأمراض الباطنية ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وعلاج إصابات الجلد وتجريع الحيوانات ضد الطفيليات الداخلية وإرشاد الأهالي من البدو كيفية العناية بالجمال وتقديم التحصينات اللازمة.

وأضاف أنه تم أيضا على هامش القافلة تدريب شباب الأطباء على التقنيات الحديثة في مجال التناسليات وبالتعاون مع مديرية الطب البيطري وتسليمهم شهادات بذلك كما تم سحب عينات للوقوف على الحاله المرضية والوبائية للحيوانات.

كما فحص فريق القافلة الجمال الواردة من الإمارات والتابعة لمجلس مدينة شرم الشيخ والموجودة بمضمار الهجن بمنطقة السفاري وفحص الحالة الصحية والتناسلية لها وتقديم البرامج العلاجية لها.
وبلغ إجمالي عدد الحيوانات 1076 وعدد المستفيدين ٤٣٥، وفي نهاية القافلة كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أعضاء القافلة البيطرية.

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