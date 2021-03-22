ضبط شخصين قاما بالتنقيب عن الآثار بالشرقية

ألقت شرطة السياحة والآثار بالشرقية، القبض على شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بقرية الجديدة دائرة مركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط شرطة السياحة والآثار بالشرقية، بالقبض على شخصين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بقرية الجديدة، دائرة مركز منيا القمح، وتم العثور على أدوات التنقيب، والتحفظ على المضبوطات وإحالة المتهمين للنيابة العامة.