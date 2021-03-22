منة فضالي تفاجئ جمهورها بلوك جديد (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصور جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهرت منة فضالي في الصور وهي ترتدي فرو وعلقت قائلة: "تعلم أن تبتسم عندما تكون حزينًا، لتقف بمفردك عندما تسقط، ابقِ مخاوفك بعيدًا بنفسك ولا تعتمد على الآخرين لإبقائك سعيدًا".شاركت منة فضالي مؤخرا في مسلسل "سكن البنات" بطولة وفاء عامر، منذر ريحانة، دينا، حجاج عبدالعظيم، آيتن عامر، عايدة رياض ونخبة من النجوم والشباب.