القومي للحوكمة يطلق برنامجه التدريبي الأول لموظفي المحليات بدول إفريقيا

أعلن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - إطلاق البرنامج التدريبي الأول للمحليات بالدول الأفريقية، كمنحة تدريبية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - ذراع وزارة الخارجية المصرية المنوط بدعم جهود الدول الأفريقية فى تنفيذ أجندة أفريقيا 2063 كشريك رئيس فى البرنامج-.يأتي ذلك من خلال تكنولوجيا التعليم الافتراضي في الفترة من 2-6 أبريل 2021 ولمدة خمسة أيام متواصلة تحت عنوان“Governance and Sustainable Development and their Impact on Organizational Goals and Performance”.وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على المساهمة الفعالة في جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية، ودعمًا للجهود المصرية في بناء الكوادر الأفريقية التي تمتلك القدرات اللازمة لتحقيق طموحات وأجندة أفريقيا 2063.وأشارت إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي للقيادات المصرية بهذا الشأن خلال عام 2020، لافتة إلى أنه استنادًا على النجاح الذي حققه البرنامج على المستوى المحلي بالمحافظات المصرية، فقد تم الاتفاق على تنفيذه هذا العام للمرة الأولى على مستوى العاملين بالمحليات بالدول الأفريقية.وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج يستهدف 25 متدربًا من الموظفين الحكوميين بالدول الأفريقية من الجنسين في الفئة العمرية ما بين 25-45 عامًا، والذين يعملون بالمناصب الإدارية المختلفة بالوحدات المحلية ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات ملف التنمية المستدامة على المستوى المحلي بمختلف القطاعات، كما يشترط في المتدربين إجادة اللغة الإنجليزية.وأضافت أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم التنمية المستدامة وأهدافها، وأجندة التنمية المستدامة الأفريقية 2063 من خلال التعرف على مفهوم التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالأهداف وعلاقة التنمية المستدامة بتحقيق أهداف المؤسسات.وأشارت الدكتورة حنان رزق، مدير مركز التنمية الأفريقي ومدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية" أن البرنامج يهدف إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأهدافها ومبادئها، ودورها في تحسين الأداء داخل الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تطبيق مبادئ وآليات الحوكمة والتي تم استخدام الكثير منها في إجراءات تحسين الأداء، مشيرة إلى أن منهجية تنفيذ البرنامج التدريبي تعتمد على المحاضرات النظرية، والتدريب التفاعلى، وورش العمل لتنمية المهارات، بالإضافة إلى استخدام وسائط مرئية استرشادية حسب طبيعة كل محتوى تدريبي.وللمشاركة في البرنامج يجب مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة، وإجادة اللغة الإنجليزية، مع إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل موضحًا الموافقة على إعطاء المرشحين إجازة خلال مدة التدريب، ويتم ملء استمارة التسجيل وإرسالها مع السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني إلى [email protected] بحد أقصى 28 ابريل القادم.جدير بالذكر أن المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة يقدم هذا البرنامج كأول مبادرة لتدريب العاملين بالهيئات والمصالح الحكومية على المستوى المحلي، من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا (تنمية)، وهى المبادرة الأفريقية للمعهد والتي يساهم من خلالها في بناء القدرات البشرية بالقارة الأفريقية وتحقيق تطلعات أجندة التنمية المستدامة 2063.وتركز هذه المبادرة على تقديم التدريب للموظفين بالمحليات الذين لا يحظون بنفس الفرص التدريبية المتوفرة لزملائهم بالإدارات المركزية مما سيساهم في تحقيق الهدف العاشر للتنمية المستدامة وهو الحد من أوجه عدم المساواة.