المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الهيروين فى المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة في العباسية، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة حيازة كمية كبيرة من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه فى دائرة قسم شرطة المرج، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من المنطقة مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.وكشف أمر الإحالة أن المتهم قام بإحراز 500 جرام من مخدر الهيروين، استعدادا لترويجها وتوزيعها على عملائه فى دائرة قسم شرطة المرج، حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيقد بقيام عاطل بإتجار المخدرات، متخذا من دائرة قسم المرج مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وبتكثيف التحريات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة.الإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم حيث عثر بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بلغت 500 جرام من مخدر الهيروين، وسلاح نارى فرد خرطوش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.