فلسطين: لا صحة لخصم ثمن اللقاح من أموال المقاصة

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة، طلبنا من صحة الاحتلال المشاركة في تقديم اللقاحات للعمال، وأرسلنا طواقمنا لكافة المعابر للمشاركة في عملية التطعيم، ولا صحة أنه سيتم خصم ثمنها من أموال المقاصة.فيما دعا مدير الطب الوقائي الفلسطينى، الدكتور سامر الأسعد، لعدم التوجه إلى مراكز التطعيم إلا بعد تلقي اتصال أو رسالة من الوزارة بذلك.وأشار الأسعد إلى أن هناك 150 ألف فلسطيني سجلوا عبر المنصة الإلكترونية للحصول عليه.وفى السياق، قال نقيب الأطباء الفلسطينين شوقي صبحة، إن وزارة الصحة لا يتم أخذ رأيها في القرار الصحي بفلسطين ولا حول ولا قوة لها، والتعليمات بالإغلاق لا تؤخذ بمنظور صحي وإنما تصدر من المحافظين والجهات السياسية بعيدا عن التوصية الصحية.