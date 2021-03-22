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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف العربي يستهدف معسكر تابع للحوثيين في صنعاء

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:33 ص
جريدة الدستور
مروة عنبر
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استهدف تحالف دعم الشرعية في اليمن معسكر سلاح الصيانة التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، ما أسفر عن تدمير ورش تجميع الصواريخ الباليستية وتلغيم الطائرات المسيرة في صنعاء.

وما زالت مقاتلات تحالف دعم الشرعية تستهدف مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية في أكثر من منطقة، حيث استهدفت عناصر وعتاد الحوثيين وخبراء أجانب كانوا يعملون على تشغيل منظومة دفاع جوي في جبهة مأرب، وفقا لقناة العربية.

كما استهدف التحالف مواقع وورش تخزين المسيرات المفخخة في صنعاء، ومواقع الميليشيات في عمران والحديدة.

ودعما للجيش الوطني والقبائل اليمنية على جبهات القتال، تواصلت غارات مقاتلات التحالف على عدة محاور في مأرب وصنعاء وتعز والحديدة وعمران.

وفيما أعلن الجيش اليمني تحرير مواقع جديدة جنوبي محافظة تعز، كثفت قوات التحالف غاراتها في عمليات نوعية، مستهدفة مخزن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في صنعاء.

وأوضح التحالف في بيان أن جميع العمليات العسكرية ضد الميليشيات الحوثية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، تمكنت مقاتلاته من تدمير منظومة دفاع جوي بكافة مكوناتها تابعة للميليشيات الحوثية، ومصرع من فيها من خبراء أجانب في جبهة مأرب.

وفى السياق، أفادت مصادر يمنية، بأن ضربات التحالف استهدفت مواقع صواريخ باليستية وورش تصنيع في صنعاء والحديدة.

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