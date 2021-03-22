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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: انطلاق مناورات بحرية للتصدى للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:04 ص
مناورات بحرية
مناورات بحرية
وكالات
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أعلنت السعودية عن انطلاق تمرين بحري مشترك في مياه الخليج العربي، يهدف إلى رفع الجاهزية للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية.

وجاء في بيان رسمي أن مناورات التمرين البحري المشترك (التصدي 4) الذي تنفذه القوات البحرية السعودية بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة انطلقت بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل شرق المملكة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

واضاف البيان أن" تمرين (التصدي 4) يهدف إلى رفع الجاهزية والاستعداد لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية على المنشآت البترولية"،كما يهدف إلى "تعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات".

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