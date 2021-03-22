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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المحكمة الدستورية فى النيجر تؤكد فوز بازوم بانتخابات الرئاسة

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:21 ص
محمد بازوم
محمد بازوم
وكالات
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أكدت المحكمة الدستورية بالنيجر فوز محمد بازوم بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي، لافتة إلى أنه سيؤدي اليمين القانونية الشهر المقبل.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" يمثل تنصيب بازوم في الثاني من أبريل انتقالا للسلطة في البلاد من رئيس منتخب ديمقراطيا إلى آخر، مع تنحي الرئيس محمد إيسوفو بعد فترتي رئاسة مدة كل منهما خمس سنوات.

وأقرت المحكمة فوز بازوم، وزير الداخلية السابق، بنسبة 55.66 بالمئة من الأصوات على الرئيس السابق مهامان عثمان الذي حصل على 44.34 بالمئة من أصوات الناخبين.

ولم يشر بيان المحكمة بشكل مباشر إلى مزاعم عثمان بوقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.

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