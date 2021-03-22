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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار الأمريكى اليوم الإثنين 22-3-2021

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:10 ص
الدولار
الدولار
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الأثنين 22-3-2021، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

على المستوى المحلي، عرض 5 بنوك سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، اليوم عند مستوي 15.66 جنيه للشراء، والبنوك الخمس هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، بنك عوده، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك QNB الأهلي، بينما تداول 8 بنوك سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء.

سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 22-3-2021

سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي،مستوى 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

عرض البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر- مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

وعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المصري الخليجي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

يتداول المصرف المتحد، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

عرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.

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