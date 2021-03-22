سعر الدولار الأمريكى اليوم الإثنين 22-3-2021

يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفقًا للتداولات الصباحية اليوم الأثنين 22-3-2021، في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.على المستوى المحلي، عرض 5 بنوك سعر العملة الأمريكية أعلى مستوى له في السوق، اليوم عند مستوي 15.66 جنيه للشراء، والبنوك الخمس هي: مصرف أبوظبي الإسلامي، ميد بنك، بنك عوده، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك QNB الأهلي، بينما تداول 8 بنوك سعر العملة الخضراء عند أدنى سعر في السوق المصرية، مسجلًا 15.63 جنيه للشراء.سعر الدولار الأمريكي اليوم الأثنين 22-3-2021سعر الدولار الرسمي في البنك المركزي المصريسجل سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، في البنك المركزي،مستوى 15.646 جنيه للشراء، و15.776 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي المصريعرض البنك الأهلي المصري، أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه، عند مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.سعر الدولار في بنك مصرسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه لدى بنك مصر- مستوى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.سعر الدولار في بنك كريدي أجريكولوصلت العملة الخضراء أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتيوعُرض سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك الأهلي الكويتي، اليوم، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.سعر الدولار في البنك المصري الخليجيويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى البنك المصري الخليجي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.سعر الدولار في المصرف المتحديتداول المصرف المتحد، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادراتعرض سعر العملة الخضراء أمام الجنيه، لدى البنك المصري لتنمية الصادرات عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع.