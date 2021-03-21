«الناتو» يشيد بالشراكة الطويلة بين الحلف والبوسنة والهرسك

أشاد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ميرتشا جيوانا، بتطور العلاقات بين الحلف والبوسنة والهرسك، مؤكدًا التزام الحلف المستمر بالاستقرار في منطقة غرب البلقان.وشدد جيوانا- في مؤتمر دولي حول "العمليات الأوروبية الأطلسية في البوسنة والهرسك" نظمته جامعة "موستار" البوسنية- على دعم "ناتو" الثابت لجهود البلد المستمرة لإصلاح مؤسساتها الدفاعية والأمنية، من خلال الأنشطة اليومية لمقر الحلف في سراييفو.وسلط "جيوانا" الضوء على مجالات الدعم الهامة الأخرى للدعم العملي من "الناتو"، بما يشمل التقنيات الحديثة والاستجابة للكوارث واكتشاف المتفجرات والدفاع الإلكتروني ومكافحة المعلومات المضللة والتعاون العلمي.كما أعرب عن ترحيبه بالمساهمات الهامة التي تقدمها البوسنة والهرسك فيما يتعلق بالأمن الأوروبي الأطلسي، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين سيستمر من خلال احترام "الناتو" الكامل لسيادة البلاد واستقلالها.