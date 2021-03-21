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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان: 72 مليون جنيه متحصلات التصالح بمخالفات البناء

الأحد 21/مارس/2021 - 02:45 م
طلبات التصالح
طلبات التصالح
أسوان_إسراء توفيق
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ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بسرعة التوجه لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنهاية مارس الجاري، مكلفًا مسئولي المحليات والعاملين بملف التصالح بتحفيز المواطنين لاستثمار هذه الفرصة الذهبية، وخاصة أنه لن يتم مد العمل بالقانون مرة أخرى حيث يعتبر الشهر الحالي هو الموعد النهائي للتصالح.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمختلف المدن والمراكز تواصل تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء والتي وصلت حتى الآن إلى 20 ألف طلب بإجمالى متحصلات مالية بلغت نحو 72 مليون جنيه، لافتًا بأنه توجد توجيهات مشددة لتقديم كافة التيسيرات لتسهيل إجراءات استلام الملفات، وحسن التعامل مع المواطنين، مع العمل على دفع اللجان الفنية لسرعة فحص الملفات وتكثيف أعمال المعاينات لسرعة الانتهاء من إجراءات البت، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هناك تعليمات مباشرة للمسئولين بالمراكز التكنولوجية بأهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المترددين والعاملين بها من أي أضرار.

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